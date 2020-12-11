Генпрокурор США Уильям Барр знал о расследовании против Хантера Байдена, сына кандидата на пост президента от Демократической партии Джо Байдена, но молчал об этом, чтобы не повлиять на исход выборов. Об этом 11 декабря сообщает The Wall Street Journal

Сын Байдена контактировал с кандидатом на пост госсекретаря от демократов © commons.wikimedia.org, acaben

По данным издания, в последние месяцы перед выборами президент Дональд Трамп и другие представители Республиканской партии давили на него, призывая раскрыть данные о делах обоих Байденов.

Накануне Байден-младший заявил, что офис федерального прокурора США по штату Делавэр приступил к изучению его налоговой истории. При этом он выразил уверенность в своей невиновности, отметив, что пользовался услугами налоговых консультантов.

В сентябре сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли подготовили доклад, в котором говорится, что сын Байдена на протяжении нескольких лет получал деньги от вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В частности, стало известно, что россиянка перевела в общей сложности $3,5 миллиона на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден. 11 переводов на сумму $392 тысячи прошли через указанную компанию на счет BAK USA LLC. Назначением платежей называется кредитный договор.