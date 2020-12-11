Барр был осведомлен о следствии по меньшей мере с весны, но специально прилагал усилия к тому, чтобы не допустить обнародования этой информации.
По данным издания, в последние месяцы перед выборами президент Дональд Трамп и другие представители Республиканской партии давили на него, призывая раскрыть данные о делах обоих Байденов.
Накануне Байден-младший заявил, что офис федерального прокурора США по штату Делавэр приступил к изучению его налоговой истории. При этом он выразил уверенность в своей невиновности, отметив, что пользовался услугами налоговых консультантов.
В сентябре сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли подготовили доклад, в котором говорится, что сын Байдена на протяжении нескольких лет получал деньги от вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В частности, стало известно, что россиянка перевела в общей сложности $3,5 миллиона на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден. 11 переводов на сумму $392 тысячи прошли через указанную компанию на счет BAK USA LLC. Назначением платежей называется кредитный договор.