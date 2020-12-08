Продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что его бывший подопечный певец Юрий Шатунов может умереть от COVID-19, передает «Московский Комсомолец» 8 декабря

«В группе риска сейчас находится Юрий Шатунов. У него же очень слабые легкие», — передает издание слова Разина.

Шатунов потерял «Белые розы» © РИА Новости, Антон Белицкий | Перейти в фотобанк

Разин заявил, что беспокоится не просто так, осенью на 47-м году жизни скончался другой экс-участник «Ласкового мая» Александр Прико. Его госпитализировали с коронавирусом, но позже выяснилось, что у музыканта злокачественная опухоль в легких. Продюсер уверен, что это из-за многолетнего курения. Прико курил с 9 лет, до сих пор не победил эту вредную привычку и Шатунов, он курит с 6 лет.

Ранее Разин писал в соцсетях, что готов сотрудничать с Шатуновым, несмотря на то что по решению суда певец лишился права исполнять песни группы, однако, по словам продюсера, исполнитель не хочет с ним общаться.