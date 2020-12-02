Пользователи сети на днях обратили внимание, что в 17-м выпуске телешоу «Проект «Подиум», вышедшем 4 апреля 2019 года, дизайнер в качестве детали костюма сшил для модели маску. Задание судей было полностью закрыть одеждой тело манекенщицы, и он выполнил его таким образом.
Отмечается, что сейчас маски стали привычным явлением, а тогда это решение выглядело весьма странно.
Судьи не одобрили костюм модели, а идею надеть на нее маску назвали «больной» и «отвратительной».
При этом имя дизайнера, создавшего костюм, — Ковид Капур, совпадает по звучанию с названием инфекции COVID-19.
Сам дизайнер отметил, что считает совпадение забавным и не пытался делать никаких прогнозов. По его словам, «ковид» на санскрите означает «умный» или «поэт».