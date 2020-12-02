В выпуске американского шоу «Проект «Подиум» от апреля 2019 года дизайнер по имени Ковид Капур нарядил модель в защитную маску. О зловещем совпадении напомнило издание Daily Star 1 декабря

Пользователи сети на днях обратили внимание, что в 17-м выпуске телешоу «Проект «Подиум», вышедшем 4 апреля 2019 года, дизайнер в качестве детали костюма сшил для модели маску. Задание судей было полностью закрыть одеждой тело манекенщицы, и он выполнил его таким образом.

Суровая драка украинок из-за маски попала на видео © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Судьи не одобрили костюм модели, а идею надеть на нее маску назвали «больной» и «отвратительной».

При этом имя дизайнера, создавшего костюм, — Ковид Капур, совпадает по звучанию с названием инфекции COVID-19.

Сам дизайнер отметил, что считает совпадение забавным и не пытался делать никаких прогнозов. По его словам, «ковид» на санскрите означает «умный» или «поэт».