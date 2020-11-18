Армянские медики провели судмедэкспертизу тел 2425 военнослужащих, которые погибли в боях в зоне Карабахского конфликта с 27 сентября. Об этом 18 ноября сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, передает «Интерфакс»

Англичанка гадит: неожиданный след в войне в Нагорном Карабахе © REUTERS, Stringer Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. После полутора месяцев ожесточенных боев ВС Азербайджана взяли под контроль большую часть спорных районов. В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернулся миротворческий контингент РФ.