Англичанка гадит: неожиданный след в войне в Нагорном Карабахе
Англичанка гадит: неожиданный след в войне в Нагорном Карабахе
© REUTERS, Stringer
По его словам, 250 тел до сих пор не опознаны. По информации министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), с начала боевых действий погибли 1586 военнослужащих.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. После полутора месяцев ожесточенных боев ВС Азербайджана взяли под контроль большую часть спорных районов.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернулся миротворческий контингент РФ.

 

 

 

 

 