Для того, чтобы получить доказательства коррупционных связей предпринимателей Петра Порошенко и Владимира Плахотнюка, нужно провести расследование, сказала кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Майя Санду в интервью Дмитрию Гордону

Отвечая на вопрос о том, связывали ли Порошенко и Плахотнюка близкие отношения, Санду отметила, что знает о совместном бизнесе украинского и молдавского олигархов

«Мы знаем, что у них был общий бизнес, если там было что-то нелегальное, это нужно расследовать», — подчеркнула она.

Газетный скандал, или Как оппозиция Молдавии потребовала снять с выборов лидера Игоря Додона © newsmaker.md

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, бывший премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, обойдя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.

Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.