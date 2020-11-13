Отвечая на вопрос о том, связывали ли Порошенко и Плахотнюка близкие отношения, Санду отметила, что знает о совместном бизнесе украинского и молдавского олигархов
«Мы знаем, что у них был общий бизнес, если там было что-то нелегальное, это нужно расследовать», — подчеркнула она.
По словам Санду, когда ее кабинет министров попытался расследовать коррупционные схемы Плахотнюка, правительство быстро отправили в отставку.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, бывший премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, обойдя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.
Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.