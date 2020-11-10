Бывшая посол США в Киргизии, Армении и Украине Мария Йованович может получить высокий пост в администрации Джозефа Байдена, который может стать следующим президентом Соединенных Штатов. Об этом 10 ноября в своем Telegram-канале сообщил экс-депутат Верховной Рады Сергей Лещенко

Отравление Шокина и лжесвидетельство Йованович: Джулиани заявил о доказательствах против сына Байдена © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Отмечается, что Йованович останется верной соратницей представителя Демократической партии США Байдена, поскольку была «одной из мишеней целенаправленных лживых атак, которые осуществляла команда Дональда Трампа».

Йованович отстранили от должности посла США на Украине весной текущего года. В Госдепартаменте заявили, что это произошло в рамках плановой ротации. Однако после публикации стенограммы разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским стало известно, что американский президент критиковал Йованович.

Разъясняя свой уход, она указала на месяцы критики со стороны личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который обвинил ее в личном негативном отношении к президенту и стремлении защитить интересы бывшего вице-президента Байдена и его сына. В частности, речь идет о работе Байдена-младшего в совете директоров украинской энергетической компании Burisma.

Йованович заявила, что ее отзыв стал прямым результатом давления президента Трампа на Госдеп.