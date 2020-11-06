Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи, в отношении которого специальный суд ранее утвердил обвинительный акт за военные преступления 1998-1999 годов, задержан и взят под стражу в Гааге, сообщает РИА Новости 6 ноября со ссылкой на Специальную прокуратуру международного суда по преступлениям в Косово (SPO)

«После задержания специальным прокурором 4 и 5 ноября Хашим Тачи, Кадри Весели (бывший спикер парламента. — Ред.), Реджеп Селими (полевой командир "Освободительной армии Косово". — Ред.) и Якуп Красничи (экс-председатель парламента Косово. — Ред.) были направлены в место содержания под стражей Специальной палаты суда Косово», — говорится в заявлении прокуратуры.

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Согласно обвинению, Тачи, Весели, Селими и Красничи несут личную уголовную ответственность за такие преступления, как преследование по политическим и этническим мотивам, незаконные аресты и задержания, пытки, убийства и другие.

Специальный суд в Гааге по преступлениям в Косово на днях продлил секретность обвинительного акта против Тачи, экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров ОАК.

Обвинение спецпрокуратура доставила на утверждение судебной коллегии 24 апреля, как тогда сообщалось, подозреваемым вменяется около 100 убийств косовских жителей разных национальностей. После того как специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него, Тачи подал в отставку.