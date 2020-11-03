Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября в эфире ICTV призвал председателя Конституционного суда Александра Тупицкого самому уйти в отставку с занимаемой должности

Глава КСУ Тупицкий не пришел на допрос в ГБР © пресс-служба КСУ

По словам главы государства, затем можно спокойно перейти к обновлению всего состава Конституционного суда.

На прошлой неделе Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а Кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.

После этого Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.