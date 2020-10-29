Вооруженные силы Азербайджана передали под контроль террористическим организациям часть линии фронта. С таким утверждением выступил 28 октября официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Sputnik

Нагорный Карабах: стратегия выхода из тупика © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян рассказала о террористах на армянских базах, покинутых военными в тактических целях. По мнению армянской стороны, деятельность боевиков может еще больше накалить ситуацию на границах Карабаха и Армении, а также представлять серьезную опасность для всего региона.

В начале недели в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени, однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.