Он рассказал, что некоторые направления заняты исключительно боевиками. Ованнисян призвал все страны региона обратить особое внимание на этот факт.
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян рассказала о террористах на армянских базах, покинутых военными в тактических целях. По мнению армянской стороны, деятельность боевиков может еще больше накалить ситуацию на границах Карабаха и Армении, а также представлять серьезную опасность для всего региона.
В начале недели в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени, однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.