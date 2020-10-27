Перевод узбекского алфавита на латиницу очень серьезно сказался на гуманитарном образовании детей. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Шовкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране».

Эксперт отметил, что поскольку молодое поколение узбеков уже не читает на кириллице, а качественных книг на латинице издавалось мало, то оно значительно уступает по уровню грамотности своим сверстникам, живших в 70-х, 80-х и 90-х годах.

«Все эти непродуманные шаги с латинизацией привели к тому, что большое количество молодежи (а большинство населения Узбекистана — люди до 35 лет) получили мало информации в школе. Сказалась также образовательная реформа, когда колледжи то сливали, то разъединяли, пытались создать собственную систему профессионального образования по типу советской школы. Много экспериментировали, но так получилось, что выросло полуграмотное население», — сетует Грозин.

Литературный узбекский язык сейчас фактически превращается в примитивный диалект, поэтому руководство страны решило исправлять эту ситуацию, заключил собеседник издания.

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