Украина погасила часть долга, который в долларовом эквиваленте составила 2,32 млрд долларов (2,7%). Об этом 27 октября сообщается на сайте Министерства финансов

В сентябре 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 4,55 млрд грн (на 0,2% или 11 млрд гривен), а в долларовом эквиваленте долг сократился на 2,32 млрд долларов (на 2,7%).

Рост госдолга, резкое повышение цены на газ. Главное в экономике Украины c 26 по 31 октября © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Государственный долг Украины составлял 2 065,49 млрд грн (около 5 трлн рублей) 88,06 % от общей суммы долга) или 72,99 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 280,12 млрд грн (около 500 млрд рублей или 11,94%) или 9,90 млрд долларов.

Министерство финансов Украины 1 сентября 2020 года погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ). По данным Минфина, общая сумма платежа составила более 2 млрд долларов.