В сентябре 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 4,55 млрд грн (на 0,2% или 11 млрд гривен), а в долларовом эквиваленте долг сократился на 2,32 млрд долларов (на 2,7%).
По состоянию на 30 сентября внешний долг составил 1 443,1 млрд грн (около 3,5 трлн рублей) 61,52% от общей суммы долга) или 51 млрд долларов, внутренний долг — 902,49 млрд грн (38,48% или около 2,5 млрд рублей) или 31,89 млрд долларов.
Государственный долг Украины составлял 2 065,49 млрд грн (около 5 трлн рублей) 88,06 % от общей суммы долга) или 72,99 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 280,12 млрд грн (около 500 млрд рублей или 11,94%) или 9,90 млрд долларов.
Министерство финансов Украины 1 сентября 2020 года погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ). По данным Минфина, общая сумма платежа составила более 2 млрд долларов.