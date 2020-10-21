У всех участников конфликта в Нагорном Карабахе назрели экономические проблемы, поэтому решение обострения требует быстрой операции. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Президент Армении оценил роль РФ в конфликте вокруг Карабаха © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк

«Поэтому нужно найти такую схему, которая позволила бы обеспечить перемирие на границах. И потом уже желательно было бы затащить две стороны в Москву, заставить их сесть за стол переговоров и договориться по Карабаху в приказном порядке. Потому что эта система в условиях Карабаха не может быть постоянной. Это не Приднестровье. Там экономического потенциала нет», — заявил Абзалов.

Он считает, что сценарий должен выглядеть следующим образом: наблюдение, цементирование перемирия, прямые переговоры на нейтральной территории и выход на исполнение конкретных решений, подтвержденных Совбезом ООН. Также это может быть подкреплено резолюцией, отметил эксперт.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.

Девятого октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.