Украинскому нацистскому режиму Донбасс сопротивляется уже больше шести лет, время для нового шага давно назрело и жители Луганска и Донецка ждут от России признания своих республик, рассказал писатель-фантаст Михаил Тырин в интервью изданию Украина.ру

«Донецк и Луганск не только сделали свой выбор, но и заплатили за него очень высокую и трагическую цену. Это не должно просто раствориться в пене дней — история Юго-Востока ждет очередного зримого и решительного перелома», — сказал Тырин.

Офис Зеленского пояснил, зачем Донбасс хотят превратить в свободную экономическую зону © пресс-служба президента Украины

Писатель уверен: самое главное, что сейчас может сделать Россия для жителей республик — это максимально включить их в свою экономическую зону, загрузив заказами «полумертвые заводы и шахты».

Полностью интервью с писателем можно прочитать здесь.