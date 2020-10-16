«Донецк и Луганск не только сделали свой выбор, но и заплатили за него очень высокую и трагическую цену. Это не должно просто раствориться в пене дней — история Юго-Востока ждет очередного зримого и решительного перелома», — сказал Тырин.
Что же касается обсуждаемого вопроса об объединении республик с Россией, то здесь эксперт советует не торопиться с выводами, потому что одни жители Донбасса выступают за объединение, другие — за автономию.
Писатель уверен: самое главное, что сейчас может сделать Россия для жителей республик — это максимально включить их в свою экономическую зону, загрузив заказами «полумертвые заводы и шахты».
Полностью интервью с писателем можно прочитать здесь.