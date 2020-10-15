Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинцам ответить на вопрос, нужно ли в Донбассе создавать свободную экономическую зону. Об этом 15 октября он сообщил в своем видеообращении в Telegram-канале

Бизяев об опросе Зеленского: Попытка переломить негативный тренд в рейтинге «Слуги народа» © Facebook, Руслан Бизяев

«Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути… И сегодня вопрос номер два — поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?» — заявил Зеленский.

В июне Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме. Однако в целом закон так и не был принят. Украинские политики и эксперты считают, что Зеленский решил провести опрос, поскольку закон о референдуме до местных выборов принять не успели.