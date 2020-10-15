Во вторник, 13 октября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования на местных выборах ответить на пять важных вопросов. Накануне стало известно, что первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.
«Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути… И сегодня вопрос номер два — поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?» — заявил Зеленский.
В июне Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме. Однако в целом закон так и не был принят. Украинские политики и эксперты считают, что Зеленский решил провести опрос, поскольку закон о референдуме до местных выборов принять не успели.