Винодел Валерий Захарьин заявил, что Крым не потеряет «Массандру» в результате приватизации, и переход предприятия в частные руки не значит, что компания перестанет быть крымским достоянием России. Его слова приводит Крыминформ 14 октября

«Один из ключевых моментов в ситуации с приватизацией — люди боятся, что предприятие куда-то уйдет. А куда оно может уйти? Крым является для иностранных инвесторов кислотным активом. Сюда не заходят зарубежные деньги. Значит, в приобретении "Массандры" будут участвовать русские активы, российские инвесторы, а значит, "Массандра" останется внутри русской орбиты», — сказал Захарьин.

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Специалист рассказал, что «Массандра» требует вложений на десятки миллиардов рублей, и ни один бюджет не может это потянуть. Напомнил Захарьин и о том, что мировой опыт виноделия большей частью связан с бизнесом, да и «Массандра» начиналась как частное предприятие.

Винодел озвучил цену «Массандры», это 3,6 миллиарда рублей за уставной фонд, но речь идет про начальную стоимость, дальше будет аукцион.

«ПАО "Массандра"» — крупнейший производитель вина в Крыму. В начале октября статус компании был изменен с государственного унитарного предприятия (ГУП) на акционерное общество с целью дальнейшей приватизации.

Ранее генеральный директор «Массандры» Янина Павленко рассказывала, что ее компания является последним в России предприятием в форме ГУП, а преобразование станет приведением к нормам российского законодательства.

Приватизировать «Массандру» планируют до конца 2020 года.