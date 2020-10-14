«Один из ключевых моментов в ситуации с приватизацией — люди боятся, что предприятие куда-то уйдет. А куда оно может уйти? Крым является для иностранных инвесторов кислотным активом. Сюда не заходят зарубежные деньги. Значит, в приобретении "Массандры" будут участвовать русские активы, российские инвесторы, а значит, "Массандра" останется внутри русской орбиты», — сказал Захарьин.
По его словам, приватизация необходима для дальнейшего развития предприятия, а тот, кто приобретет его, «возьмет на себя ярмо» в виде больших сложностей.
Специалист рассказал, что «Массандра» требует вложений на десятки миллиардов рублей, и ни один бюджет не может это потянуть. Напомнил Захарьин и о том, что мировой опыт виноделия большей частью связан с бизнесом, да и «Массандра» начиналась как частное предприятие.
Винодел озвучил цену «Массандры», это 3,6 миллиарда рублей за уставной фонд, но речь идет про начальную стоимость, дальше будет аукцион.
«ПАО "Массандра"» — крупнейший производитель вина в Крыму. В начале октября статус компании был изменен с государственного унитарного предприятия (ГУП) на акционерное общество с целью дальнейшей приватизации.
Ранее генеральный директор «Массандры» Янина Павленко рассказывала, что ее компания является последним в России предприятием в форме ГУП, а преобразование станет приведением к нормам российского законодательства.
Приватизировать «Массандру» планируют до конца 2020 года.