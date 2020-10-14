«Заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить. К сожалению, Турция смогла это сделать и подтвердила, что будет поддерживать любые действия, которые Азербайджан предпримет для решения этого конфликта, включая военные», — сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение.
Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.