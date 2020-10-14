Россия не поддерживает мнение Турции о возможности военного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 14 октября в интервью российским радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва»

«Заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить. К сожалению, Турция смогла это сделать и подтвердила, что будет поддерживать любые действия, которые Азербайджан предпримет для решения этого конфликта, включая военные», — сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.