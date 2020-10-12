Неизвестный мужчина напал на экс-президента Грузии и главу Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили в Афинах. Видео нападения опубликовал 11 октября интернет-портал «Твалсазриси» («Мнение»)

Неизвестный с заточкой атаковал Михаила Саакашвили в киевском ресторане © Facebook, Mikheil Saakashvili | Facebook, Mikheil Saakashvili | Перейти в фотобанк

По данным издания, Саакашвили окружили поклонницы, когда он направлялся в кинотеатр на встречу. В этот момент на него набросился молодой мужчина в капюшоне и нанес несколько ударов по голове.

На видео, которое опубликовали в YouTube, видно, что после инцидента на месте началась паника, в происходящее пришлось вмешаться правоохранителям.