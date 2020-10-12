По информации журналистов «Взгляда», в Грецию Саакашвили приехал для того, чтобы встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября.
По данным издания, Саакашвили окружили поклонницы, когда он направлялся в кинотеатр на встречу. В этот момент на него набросился молодой мужчина в капюшоне и нанес несколько ударов по голове.
На видео, которое опубликовали в YouTube, видно, что после инцидента на месте началась паника, в происходящее пришлось вмешаться правоохранителям.