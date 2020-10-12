Проживающий в Белоруссии бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев 11 октября в эфире телеканала «Беларусь 1» сравнил протесты в Бишкеке и Минске

«Сильно предавался непотизму»: эксперт назвал ответственного за протесты в Киргизии © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«В Беларуси, прежде всего, решающую роль играет внешний фактор. То есть внешним силам нужно было сменить действующую власть. Никаких экономических предпосылок, межнациональных в Беларуси для этого нет абсолютно», — отметил он.

Бакиев отметил, что в Киргизии удалось сменить власть силовыми методами из-за ее неустойчивости на фоне кризиса. Он добавил, что слабая экономика не выдержала карантина, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции, а власти «ничего не сделали».

По мнению политика, протесты в Киргизии отбросят республику на «несколько десятилетий назад».

Бакиев был обвинен в гибели людей во время событий в Бишкеке в апреле 2010 года. Тогда толпа взяла штурмом резиденцию правительства, во главе страны после этого встал новый Кабинет министров. Бакиев был вынужден покинуть Киргизию и бежал в Белоруссию, где проживает в настоящий момент. В ходе столкновений между протестантами и сотрудниками силовых структур погибли более 70 человек, более тысячи пострадали.