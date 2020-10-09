Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет обсуждать изменения в Конституцию со своими «карманными» организациями, поэтому Москве следует проконтролировать этот процесс. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов заявил в интервью изданию Украина.ру

Белорусский политик рассказал, как Лукашенко решил обойти конституционную реформу «партийной зачисткой» © vk.com, Артем Агафонов

«Этого необходимо дождаться, а потом уже на своих условиях делать конституционную реформу. Он соберет общественные организации и будет с ними это обсуждать. Надо понимать, что Москве здесь необходимо будет отследить ситуацию, при которой он будет со своими карманными организациями обсуждать изменения, чтобы они не были косметическими», — сказал Абзалов.

При этом он подчеркнул, что успешность изменений с возможным выходом на парламентские и президентские выборы во многом будет зависеть от того, насколько уверенным себя чувствует Лукашенко. Так, эксперт напомнил пример Украины, где предполагалось, что экс-президент Петр Порошенко также проведет конституционную реформу, но в итоге получил еще больше полномочий.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.