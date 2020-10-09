По его словам, сейчас Лукашенко дождется смены повестки, когда все внимание будет приковано к выборам в США, ситуации в Нагорном Карабахе и «турбулентности» в ЕС, а в Белоруссии снизится численность протестов.
«Этого необходимо дождаться, а потом уже на своих условиях делать конституционную реформу. Он соберет общественные организации и будет с ними это обсуждать. Надо понимать, что Москве здесь необходимо будет отследить ситуацию, при которой он будет со своими карманными организациями обсуждать изменения, чтобы они не были косметическими», — сказал Абзалов.
При этом он подчеркнул, что успешность изменений с возможным выходом на парламентские и президентские выборы во многом будет зависеть от того, насколько уверенным себя чувствует Лукашенко. Так, эксперт напомнил пример Украины, где предполагалось, что экс-президент Петр Порошенко также проведет конституционную реформу, но в итоге получил еще больше полномочий.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.