Несколько тысяч протестующих вступили в стычки с милицией в центре столицы Киргизии Бишкеке и оттеснили силовиков в сторону площади Ала-Тоо. Об этом вечером 5 октября сообщает Sputnik Кыргызстан

Грозин объяснил, почему исламисты могут прийти к власти в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Жанар Акаев. Митингующие забрасывают силовиков камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ, дубинки, водометы и светошумовые граниты. Два бойца спецназа получили сотрясения мозга.

По состоянию на 19.00 (по мск), в больницы Бишкека доставили 16 человек с различными травмами.

Поводом для беспорядков стало объявление итогов выборов в парламент страны Жогорку Кенеш, состоявшихся 4 октября. Преодолеть 7% барьер смогли представители четырех партий: «Биримдик, «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

Лидеры 11 проигравших партий подали заявление в Центризбирком с требованием отменить результаты выборов. На акцию протеста в Бишкеке вышли их сторонники.