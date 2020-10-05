Ранение в ногу резиновой пулей получил один из лидеров партии «Ата Мекен» и нынешний депутат Жанар Акаев. Митингующие забрасывают силовиков камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ, дубинки, водометы и светошумовые граниты. Два бойца спецназа получили сотрясения мозга.
По состоянию на 19.00 (по мск), в больницы Бишкека доставили 16 человек с различными травмами.
Поводом для беспорядков стало объявление итогов выборов в парламент страны Жогорку Кенеш, состоявшихся 4 октября. Преодолеть 7% барьер смогли представители четырех партий: «Биримдик, «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».
Лидеры 11 проигравших партий подали заявление в Центризбирком с требованием отменить результаты выборов. На акцию протеста в Бишкеке вышли их сторонники.