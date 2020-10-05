В столице Киргизии Бишкеке вечером 5 октября милиция начала разгон акции протеста недовольных итогами выборов в парламент страны Жогорку Кенеш. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий

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Утром 5 октября около двух тысяч сторонников партий, проигравших выборы в парламент, собрались в центре Бишкека. Участники акции потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

Депутатов Жогорку Кенеш жители Киргизии выбирали 4 октября. Явка на избирательные участки превысила 56%. По предварительным данным, с 98% участков в парламент проходят четыре партии: «Биримдик»(«Единство», проправительственная партия) с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия) с 23,89%, «Кыргызстан» (центристская партия) с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не смогли набрать 7% голосов избирателей.