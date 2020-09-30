Президент Белоруссии Александр Лукашенко может признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала «Наш»

Алексей Дзермант: Чем хуже у Минска отношения с Украиной, тем активнее он будет работать с Донбассом © Facebook, Алексей Дзермант Дмитрий Кулеба заявил, что представители Киева намерены в официальном общении с Лукашенко называть его, не указывая должность президента Белоруссии. Также украинские политики предлагают перенести из Минска переговорную площадку по Донбассу.

Политик отметила, что если народные республики будут признаны Белоруссией, то это даст им шанс провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. По ее словам, это дело даже не полугода, не месяцев, а нескольких недель.

В случае признания республик Минском, их жители могут получить российские паспорта еще даже до референдума, а до вхождения в состав России им останется один шаг, полагает Герман.

Экс-депутат допустила, что Белоруссия может таким образом создать международный прецедент, из-за чего другие государства вскоре последуют ее примеру, и это станет «огромным козырем» для Москвы.