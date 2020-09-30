Сообщения об остановке двигателя упавшего близ Харькова 25 сентября украинского самолета не соответствуют действительности, заявил руководитель Главного следственного управления Государственного бюро расследования Украины (ГСУ ГБР) Максим Борчаковский 30 сентября

«Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности», — цитирует Борчаковского «Интерфакс-Украина».

ГБР требует ареста вещдоков и документов по делу о катастрофе Ан-26 под Харьковом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это произошло во время посадки на аэродроме воинской части в городе Чугуеве Харьковской области.

На борту находилось 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба.

Выжил только один из курсантов.

ГБР считает возможными причинами катастрофы техническую неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или лицами, которые были ответственными за управление полетами.

Также среди версий ненадлежащее техническое обслуживание самолета и некачественная подготовка аппарата к полету.