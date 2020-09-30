«Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности», — цитирует Борчаковского «Интерфакс-Украина».
Вечером 25 сентября во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет Ан-26.
Это произошло во время посадки на аэродроме воинской части в городе Чугуеве Харьковской области.
На борту находилось 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба.
Выжил только один из курсантов.
ГБР считает возможными причинами катастрофы техническую неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или лицами, которые были ответственными за управление полетами.
Также среди версий ненадлежащее техническое обслуживание самолета и некачественная подготовка аппарата к полету.