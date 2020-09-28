Украина переправляет в Европу через свою территорию контрабанду из Белоруссии и Китая. Спрос на такую табачную продукцию растет из-за повышения акцизов и соответственно выросших цен на сигареты.

Африканский дипломат пытался незаконно провезти партию сигарет с Украины в Венгрию
Африканский дипломат пытался незаконно провезти партию сигарет с Украины в Венгрию
© Госпогранслужба Украины
Не чужда зависимость от табака и украинцам. По данным последнего опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», курит на Украине каждый третий гражданин.

Причем большинство курильщиков проживает на территории крупных городов: Киева, Харькова, Одессы, Львова и Днепра.

Ежегодно от болезней, спровоцированных курением, умирает более 8 миллионов человек, причем 1,2 миллиона из них — пассивные курильщики.