По итогам 2019 года Украина вошла в пятерку рекорсменов по контрабандной поставке табака в Евросоюз. Всего страна отправила в ЕС 2,4 млрд сигарет, из них более 133 миллионов поступили через нелегальные каналы, сообщает издание «Наше время» 28 сентября

Украина переправляет в Европу через свою территорию контрабанду из Белоруссии и Китая. Спрос на такую табачную продукцию растет из-за повышения акцизов и соответственно выросших цен на сигареты.

Африканский дипломат пытался незаконно провезти партию сигарет с Украины в Венгрию © Госпогранслужба Украины

Причем большинство курильщиков проживает на территории крупных городов: Киева, Харькова, Одессы, Львова и Днепра.

Ежегодно от болезней, спровоцированных курением, умирает более 8 миллионов человек, причем 1,2 миллиона из них — пассивные курильщики.