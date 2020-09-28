Курс турецкой лиры 28 сентября обновил исторический минимум к доллару на фоне геополитических опасений, сообщает "Прайм" со ссылкой на данные торгов

«По состоянию на 12:18 мск курс доллара рос до 7,778 лиры за доллар с 7,6607 лиры на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов котировки подскакивали до 1,7871 лиры», — пишет агентство, отмечая, что курс лиры к доллару находится у нового исторического минимума.

Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и заявил о полной поддержке со стороны Анкары в связи с ситуацией на линии соприкосновения в непризнанной республике.

«Есть опасения, что Турция окажется втянутой в еще один региональный конфликт», — цитирует Прайм аналитика BlueBay Asset Management Тимоти Эша.

27 сентября власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.

Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.