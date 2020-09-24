С точки зрения безопасности решение президента Белоруссии Александра Лукашенко не объявлять дату инаугурации было правильным. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Прозападное лобби в Беларуси потеряло в весе, но никуда не исчезло © Facebook, Алексей Дзермант

Эксперт пояснил, что оппозиционные политики и телеграм-каналы, управляющие протестами, готовились к инаугурации как к поводу, из-за которого были бы предприняты действия, направленные на эскалацию ситуации.

«Поэтому соображения безопасности переселили соображения торжественности и помпезности», — указал Дзермант.

Митингующие не оставляют идеи вызвать новую волну акций протеста, но в данном случае, у них это не получилось: это было главной целью власти, и эта цель достигнута, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.