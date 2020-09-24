Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в будущем предупреждать западные страны «о каких-то крупных мероприятиях» в республике и удивился, почему их разведка не доложила про церемонию инаугурации. Его слова приводит РИА Новости 24 сентября

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее назвал инаугурацию Лукашенко «нелегитимной». В Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законно избранным президентом республики.

«Но если они об этом (планах проведения инаугурации президента — ред.) не знали, так а где же их разведка, где же ЦРУшники, немецкая разведка? Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили», — сказал Лукашенко.

Инаугурационный удар. Как Лукашенко научился справляться с переворотами © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Лукашенко отметил, что вступление в должность главы государства стоит критиковать только в том случае, если данное мероприятие проведено не в соответствии с законом.

В Белоруссии же, по его мнению, все формальности были соблюдены, «кому надо было знать об этом, они знали».

Президент пообещал в следующий раз «стараться наших соседей предупредить, я имею в виду поляков и литовцев, о каких-то крупных мероприятиях».