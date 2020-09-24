Депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 24 сентября в своем Telegram-канале опубликовал заявление межфракционного объединения Верховной Рады «За демократическую Беларусь», куда он входит, по инаугурации Александра Лукашенко на пост президента

В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске была проведена церемония приведения к присяге Александра Лукашенко, который победил на президентских выборах 9 августа. Мероприятие прошло в условиях секретности, о нем не оповещали СМИ, которые узнали о событии постфактум. Вечером того же дня сторонники оппозиции устроили акции протеста в нескольких городах республики. «Непредсказуемая лажа»: Морунов назвал варианты развития белорусских событий в обход конституционной реформы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Проведенная церемония "инаугурации" Александра Лукашенко является полным фарсом и никоим образом не может легитимизировать фальсификацию президентских выборов в Беларуси», — написал Гончаренко.

Объединение обратилось к власти Украины с требованием не признавать Лукашенко и разработать пакет санкций в отношении него. Кроме того, требуется отозвать посла для консультаций и отказаться от Минска, как площадки для дальнейшего проведения переговоров Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Также депутаты обратились к международным партнерам с просьбой усилить давление, в частности ввести персональные санкции против руководства Белоруссии. Они также попросили украинские СМИ не использовать в отношении Лукашенко определения «самопровозглашенный президент Беларуси», а называть его «диктатором».

Межфракционное объединение украинский депутатов «За демократическую Беларусь» было создано незадолго до президентских выборов в республике. В его состав входят несколько десятков парламентариев от разных фракций.