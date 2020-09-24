По мнению Рааба, инаугурация Лукашенко «еще больше подрывает его репутацию».

«Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа», — написал глава британского МИД.

Парубия развеселила инаугурация Зеленского
Парубия развеселила инаугурация Зеленского
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Словакия первой из стран Евросоюза отказалась считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Также представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность. После этого США, Украина и Канада высказали аналогичное мнение.