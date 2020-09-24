Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 23 сентября в своем Twitter раскритиковал тайную инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко

По мнению Рааба, инаугурация Лукашенко «еще больше подрывает его репутацию».

«Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа», — написал глава британского МИД.

Lukashenko’s secret inauguration in Minsk today brings him further into disrepute. His rigged election was a fraud on the Belarusian people. — Dominic Raab (@DominicRaab) September 23, 2020