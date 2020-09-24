По мнению Рааба, инаугурация Лукашенко «еще больше подрывает его репутацию».
«Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа», — написал глава британского МИД.
Lukashenko’s secret inauguration in Minsk today brings him further into disrepute. His rigged election was a fraud on the Belarusian people.— Dominic Raab (@DominicRaab) September 23, 2020
Словакия первой из стран Евросоюза отказалась считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Также представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность. После этого США, Украина и Канада высказали аналогичное мнение.