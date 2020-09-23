Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инаугурацию президента Александра Лукашенко фарсом, а себя — единственным легитимным лидером страны. Свое заявление она обнародовала 23 сентября в Telegram-канале «Пул первой»

В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске была проведена церемония приведения к присяге Александра Лукашенко, который победил на президентских выборах 9 августа. Мероприятие прошло в условиях секретности, о нем не оповещали СМИ, которые узнали о событии постфактум. Тихановская объяснила свое нежелание возвращаться в Белоруссию © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По мнению Тихановской, инаугурация Лукашенко не может считаться законной.

«Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — сказала она.

Экс-кандидат в президенты отметила, что силовые структуры не должны больше подчиняться приказам Лукашенко.

«Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь», — заявила оппозиционерка.

Свое обращение Тихановская записала в Литве, куда она уехала вскоре после начала протестов против Лукашенко. Оттуда она объявила о создании Координационного совета оппозиции, однако в настоящее время почти все члены его президиума находятся или под арестом, или же за пределами Белоруссии.

Протестные акции противников белорусской власти продолжаются до сих пор. После появления новостей об инаугурации, оппозиционные Telegram-каналы призвали граждан выйти на улицы и начать блокировать дороги.