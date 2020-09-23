Президент Белоруссии Александр Лукашенко после церемонии инаугурации обратился к военным и заявил, что будет сделано все, чтобы сберечь мир в республике, пишет РИА Новости 22 сентября

Лукашенко заявил, что Белоруссия – единственная страна в мире, устоявшая перед цветной революцией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем все, чтобы сберечь главное — мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жен и детей», — цитирует президента агентство.

Он также сказал, что «мы даем клятву на верность Родине в год 75-летия Великой Победы».

Эта священная дата напоминает всем, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови, добавил Лукашенко.