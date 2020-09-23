В этот день в Минске состоялась церемония инаугурации Лукашенко, победившего на выборах главы государства.
«Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем все, чтобы сберечь главное — мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жен и детей», — цитирует президента агентство.
Он также сказал, что «мы даем клятву на верность Родине в год 75-летия Великой Победы».
Эта священная дата напоминает всем, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови, добавил Лукашенко.