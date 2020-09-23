Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова стала автором слов к композиции, написанной специально для певицы Любови Успенской, которая родилась в столице Украины. Песня на стихи высокопоставленного дипломата появилась на YouТube 22 сентября

«Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвящённая её дочери. Слова мои. А боль ее», — рассказала Захарова о премьере.

Захарова написала сказку про Малыша, Карлсона и пропеллер Саакашвили © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Тогда Захарова не раскрыла, кто именно будет исполнять лирическую композицию, сказав лишь, что это «очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий» певица.

Ранее Мария Захарова уже писала песни для представителей шоу-бизнеса. Так, она является автором слов песни «До предела» Максима Фадеева и певицы Валерии и композиции «Верните память» Наргиз.