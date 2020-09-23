«Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвящённая её дочери. Слова мои. А боль ее», — рассказала Захарова о премьере.
О том, что ведется запись нового музыкального произведения, дипломат рассказывала еще в июле.
Тогда Захарова не раскрыла, кто именно будет исполнять лирическую композицию, сказав лишь, что это «очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий» певица.
Ранее Мария Захарова уже писала песни для представителей шоу-бизнеса. Так, она является автором слов песни «До предела» Максима Фадеева и певицы Валерии и композиции «Верните память» Наргиз.