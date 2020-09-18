Белорусская оппозиция по сути хочет лишить государство доходов. Но, лишая доходов белорусское государство, она на самом деле сама наступит себе на ногу. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в комментарии белорусскому телеканалу ОНТ

Политолог Михеев сказал, зачем на самом деле оппозиция хочет разозлить белорусов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Валерий Цепкало призвал ослабить экономику страны таким образом, чтобы власть не могла платить зарплату сотрудникам милиции. Он поддержал «тактику ненасильственного сопротивления», которая предполагает покупку белорусами иностранной валюты, неуплату налогов и забастовки на госпредприятиях.

«Ничего, кроме ухудшения положения конкретных людей, рядовых белорусов, не будет. Мысли о том, что сейчас у белорусского государства кончатся деньги и оно самораспустится, что все уйдут, а Лукашенко заплачет и под кустиком сядет и уйдет в отставку, это глупо», — считает эксперт.

На самом деле, по его мнению, белорусская оппозиция хочет заставить рядовых белорусов лишиться зарплаты для того, чтобы обозлить их, радикализировать и опять вывести на улицы.

Белорусской оппозиции сегодня нужна радикализация, поскольку просто политические лозунги и разговоры о пересмотре результатов выборов не сработали или не сработали в достаточной мере, добавил Михеев.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.