С начала всеобъемлющего бессрочного перемирия на линии разграничения в Донбассе произошло 1052 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в опубликованном накануне отчете миссии ОБСЕ, передает 18 сентября «Свобода.UA»

На Украине призвали изменить Минские соглашения © Y27 / wikimedia.org

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля стороны достигли соглашения о бессрочном перемирии, которое вступило в силу с полуночи 27 июля.

Договоренности налагают запрет на ведение любого огня, в том числе снайперского, на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также полеты беспилотной авиации.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.