Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали с тех пор 193 взрыва, 9 пролетевших неопределенных боеприпасов, 13 осветительных ракет и 837 очередей и выстрелов.
На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля стороны достигли соглашения о бессрочном перемирии, которое вступило в силу с полуночи 27 июля.
Договоренности налагают запрет на ведение любого огня, в том числе снайперского, на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также полеты беспилотной авиации.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.