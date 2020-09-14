Призыв экс-претендента на пост главы Белоруссии Валерия Цепкало ослабить экономику страны для борьбы с властями как минимум неоднозначен, вряд ли он найдет поддержку в широких слоях общества. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии изданию «Взгляд»

Белорусский эксперт предположил, как сложится политическая судьба Цепкало и Бабарико © AP, Sergei Grits

Хотя, полагает эксперт, предложенная тактика Цепкало является одним из методов ненасильственного протеста, который часто применяется в разных странах.

«Сложно сказать, насколько такая идея будет услышана обществом, но один из пунктов этого призыва граждане уже активно выполняют — скупают валюту. Это давняя традиция», — указал Болкунец.

Что касается призыва не платить налоги или счета за услуги ЖКХ, рассуждает политолог, то в этом случае государство может автоматически списывать с банковских карт граждан фиксированные суммы.

Однако, добавил специалист, разрушать экономику — неправильно, ведь ее потом сложно восстановить.

Поэтому призыв Цепкало имеет под собой основания как метод ненасильственного сопротивления, но массовой поддержки его идей мы не увидим, резюмировал он.