Ранее Цепкало призвал ослабить экономику страны таким образом, чтобы власть не могла платить зарплату сотрудникам милиции. Он поддержал «тактику ненасильственного сопротивления», которая предполагает покупку белорусами иностранной валюты, неуплату налогов и забастовки на госпредприятиях.
Хотя, полагает эксперт, предложенная тактика Цепкало является одним из методов ненасильственного протеста, который часто применяется в разных странах.
«Сложно сказать, насколько такая идея будет услышана обществом, но один из пунктов этого призыва граждане уже активно выполняют — скупают валюту. Это давняя традиция», — указал Болкунец.
Что касается призыва не платить налоги или счета за услуги ЖКХ, рассуждает политолог, то в этом случае государство может автоматически списывать с банковских карт граждан фиксированные суммы.
Однако, добавил специалист, разрушать экономику — неправильно, ведь ее потом сложно восстановить.
Поэтому призыв Цепкало имеет под собой основания как метод ненасильственного сопротивления, но массовой поддержки его идей мы не увидим, резюмировал он.