Белорусский эксперт предположил, как сложится политическая судьба Цепкало и Бабарико
Белорусский эксперт предположил, как сложится политическая судьба Цепкало и Бабарико
© AP, Sergei Grits
Ранее Цепкало призвал ослабить экономику страны таким образом, чтобы власть не могла платить зарплату сотрудникам милиции. Он поддержал «тактику ненасильственного сопротивления», которая предполагает покупку белорусами иностранной валюты, неуплату налогов и забастовки на госпредприятиях.

Хотя, полагает эксперт, предложенная тактика Цепкало является одним из методов ненасильственного протеста, который часто применяется в разных странах.

«Сложно сказать, насколько такая идея будет услышана обществом, но один из пунктов этого призыва граждане уже активно выполняют — скупают валюту. Это давняя традиция», — указал Болкунец.

Что касается призыва не платить налоги или счета за услуги ЖКХ, рассуждает политолог, то в этом случае государство может автоматически списывать с банковских карт граждан фиксированные суммы.

Однако, добавил специалист, разрушать экономику — неправильно, ведь ее потом сложно восстановить.

Поэтому призыв Цепкало имеет под собой основания как метод ненасильственного сопротивления, но массовой поддержки его идей мы не увидим, резюмировал он.

 

 