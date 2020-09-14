Кабинет министров Украины рассмотрел проект госбюджета на 2021 год, который подготовил Минфин, и утвердил его, однако не все министры были согласны. Об этом 14 сентября сообщило «Зеркало недели» со ссылкой на источник

«Проект главного финансового документа Украины не поддержали два министра: министр здравоохранения Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский», — говорится в сообщении. Абрамовский аргументировал свою позицию тем, что проект госбюджета не предусматривает расходы на природоохранные мероприятия. Степанов потребовал на финансирование здравоохранения в период пандемии коронавируса 5% валового внутреннего продукта, а не 4,2. Министр предложил премьеру Денису Шмыгалю самому выйти к народу и сказать, что им придется решать проблемы со здоровьем за свой счет.