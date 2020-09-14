«Проект главного финансового документа Украины не поддержали два министра: министр здравоохранения Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский», — говорится в сообщении.
Абрамовский аргументировал свою позицию тем, что проект госбюджета не предусматривает расходы на природоохранные мероприятия.
Степанов потребовал на финансирование здравоохранения в период пандемии коронавируса 5% валового внутреннего продукта, а не 4,2. Министр предложил премьеру Денису Шмыгалю самому выйти к народу и сказать, что им придется решать проблемы со здоровьем за свой счет.