«Только что такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт — это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 млн человек, среди которых и миллионы украинцев», — написал Борняков.
Министр отметил, что на Украине есть сильные киберигроки, которые теперь смогут принимать участие во всех международных соревнованиях. Также Борняков подчеркнул, что киберспорт — это возможности для экономики государства. Разработка игр и проведение соревнований смогут принести, по его мнению, хороший доход.
Заявку о признании киберспорта на государственном уровне Федерация киберспорта Украины подала в Министерство молодежи и спорта 21 августа. Сама федерация существует на Украине с 2018 года.
Киберспорт — командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр, его официально признали как вид спорта уже многие страны мира. В их числе США, Россия, Италия, Узбекистан, Индия.
Однако пока в Международном олимпийском комитете не планируют включать киберспорт в программу Олимпийских игр.