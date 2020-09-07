На Украине официально признали киберспорт видом спортивной деятельности, решение об этом огласил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков на своей странице в Facebook 7 сентября

«Только что такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт — это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 млн человек, среди которых и миллионы украинцев», — написал Борняков.

Киберспорт может стать официальным видом спорта на Украине © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Заявку о признании киберспорта на государственном уровне Федерация киберспорта Украины подала в Министерство молодежи и спорта 21 августа. Сама федерация существует на Украине с 2018 года.

Киберспорт — командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр, его официально признали как вид спорта уже многие страны мира. В их числе США, Россия, Италия, Узбекистан, Индия.

Однако пока в Международном олимпийском комитете не планируют включать киберспорт в программу Олимпийских игр.