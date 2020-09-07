Кипрская газета Politis опубликовала имена 34 владельцев «золотых паспортов», которые получили гражданство в обмен на инвестиции с 2008 по 2012 год. Президент Кипра Никос Анастасиадис озвучивал намерение аннулировать часть таких документов для «более эффективных механизмов контроля», передает РИА Новости 7 сентября

В списке Politis значатся имена граждан России, Украины и Сирии. Среди украинских бизнесменов в список попали Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук.

Разделённый Кипр: уроки замороженного конфликта © AP, Petros Karadjias | AP, Petros Karadjias | Перейти в фотобанк Михаил Кузовлев, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж певицы Алсу Ян Абрамов, президент группы компаний «Арети» Игорь Макаров.

Президент Кипра Никос Анастасиадис уже заявлял о намерении лишить гражданства часть владельцев «золотых документов», чтобы предпринять «более эффективные механизмы контроля». Также власти Кипра инициировали расследование в отношении 30 обладателей особых паспортов на предмет нарушения местного законодательства.

В августе текущего года Россия разорвала налоговое соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения.