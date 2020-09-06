«Будет происходить борьба Лукашенко с оппозицией, будет по идее происходить борьба части белорусской элиты вместе, кстати, с Россией за укрепление российских позиций и части белорусской элиты против укрепления российских позиций в Белоруссии, это объективные процессы», — считает эксперт.
Ищенко подчеркнул, что абсолютная власть Лукашенко все равно кончилась вне зависимости от того, покинет ли он свой пост в результате массовых акций протестов.
Если Лукашенко не начнет реформы, то его рано или поздно свергнут, а если он начнет реформы, то ему придется уйти самому, потому что вне режима личной власти он управлять не умеет, добавил политолог.
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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).