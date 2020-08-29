Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Россия может стать посредником в переговорном процессе в стране. Об этом она рассказала в интервью Evronews в пятницу, 28 августа

«Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны. Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», — сказала Тихановская.

Затягивание протеста или проигрыш оппозиции? Что значит «мирная революция» от Тихановской © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.