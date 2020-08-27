Президент РФ Владимир Путин рассказал, кто стоял за провокацией с задержанием россиян под Минском

В интервью журналисту Сергею Брилёву глава государства прокомментировал ситуацию с задержанием 29 июля в Белоруссии 33 российских граждан.

«Сейчас это очевидно. Это акция украинских спецслужб совместно с американскими. Этих людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании», — заявил президент РФ Владимир Путин. СБУ открестилась от участия в провокации с «вагнеровцами» в Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Белорусские правоохранительные органы объяснили, что задержали россиян по подозрению в подготовке массовых беспорядков в республике. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что эти люди работают в ЧОП, были в Белоруссии транзитом и опоздали на свой рейс, никаких противоправных действий они не совершали.

«Наши пограничники их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически везли. Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», — добавил Путин.

Как рассказал журналист Дмитрий Гордон, украинские спецслужбы целый год готовили операцию по задержанию россиян в Белоруссии, однако всё «накрылось медным тазом» из-за «предательства» в окружении президента Украины Владимира Зеленского.