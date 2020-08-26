В первых числах сентября в порт Одессы прибудет танкер с партией нефти, которую Белоруссия закупила у государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба «Белнефтехим»

По информации SOCAR, из турецкого порта Джейхан в Одессу отправился танкер с нефтью объемом 94 тысячи тонн.

«Второго-четвертого сентября танкер должен прибыть в порт Южный, (затем — ред.) нефть поступит на Мозырский НПЗ», — говорится в сообщении белорусской нефтяной компании.

«Настолько наивно, по-детски»: Зубец о планах белорусской оппозиции закупать нефть у США © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

По словам доктора экономических наук Алексея Зубца, белорусская нефтеперерабатывающая промышленность будет рентабельной, если сырье для переработки будет дешевым.

Если сырье надо везти из Америки танкером, выгружать в Клайпеде, а оттуда по железной дороге транспортировать в Полоцк, то эти расходы по логистике сделают нефтепереработку нерентабельной.