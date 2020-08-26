По информации SOCAR, из турецкого порта Джейхан в Одессу отправился танкер с нефтью объемом 94 тысячи тонн.

«Второго-четвертого сентября танкер должен прибыть в порт Южный, (затем — ред.) нефть поступит на Мозырский НПЗ», — говорится в сообщении белорусской нефтяной компании.

«Настолько наивно, по-детски»: Зубец о планах белорусской оппозиции закупать нефть у США
«Настолько наивно, по-детски»: Зубец о планах белорусской оппозиции закупать нефть у США
© РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
Из-за разногласий в вопросах цены с российскими поставщиками Минск перешел к альтернативным закупкам «черного золота» у Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.

По словам доктора экономических наук Алексея Зубца, белорусская нефтеперерабатывающая промышленность будет рентабельной, если сырье для переработки будет дешевым.

Если сырье надо везти из Америки танкером, выгружать в Клайпеде, а оттуда по железной дороге транспортировать в Полоцк, то эти расходы по логистике сделают нефтепереработку нерентабельной.

 