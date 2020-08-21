Если Белоруссия перейдет на поставки нефти из США или с Ближнего Востока, ее нефтепродукты с украинского рынка будут вытеснять российские или польские. Об этом 21 августа заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко обиделся, потому что РФ отказалась от формулы «нефть в обмен на поцелуи» - Безпалько © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Дело не в том чтобы купить нефть в Америке. Это легко, и белорусы это делали. Проблема в том, что белорусская нефтеперерабатывающая промышленность будет рентабельной, если сырье дешевое. Если сырье надо везти из Америки танкером, выгружать в Клайпеде, оттуда по железной дороге тащить в Полоцк, то эти расходы по логистике сделают нефтепереработку нерентабельной», — объяснил Зубец.

По его словам, дополнительные транспортные расходы съедят всю прибыль.

«В мире в связи с нефтяным кризисом и коронавирусом резко упала маржа у нефтепереработчиков. Доходы нефтеперегонных заводов резко снизились по причинам маленького спроса на нефтепродукты, высокой конкуренции. Если белорусские нефтеперерабатывающие заводы к своим издержкам еще добавят стоимость логистики, то с вероятностью 100% они становятся нерентабельными. Поэтому, когда оппозиция говорит "мы купим нефть в США", то пожалуйста, покупайте, но никто не купит ваши нефтепродукты, они будут дороже, чем российские и польские аналоги», — сказал Зубец.

Он уточнил, что основным покупателем белорусских нефтепродуктов является Украина. Если Белоруссия перейдет на массированные поставки нефти из США или с Ближнего Востока, тогда ее нефтепродукты с украинского рынка будут вытеснять российские или польские.

«Есть ощущение, что люди, которые писали все эти программы, ничего не понимают в экономике. Это даже не первый курс вуза. Настолько наивно, по-детски все это написано, а вся эта идеология тридцатилетней давности. Во время перестройки тоже были модными разговоры, что Запад нам поможет, но все кончилось экономической катастрофой», — подытожил он.

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами». По его мнению, программа оппозиции предполагает разрыв отношений Белоруссии с Россией. В совете опровергли обвинения Лукашенко, назвав его слова «попыткой манипуляции и обмана».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.