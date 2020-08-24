Госсекретарь США Майкл Помпео в поздравлении с Днем независимости Украины снова вспомнил про Крым, сказав, что Соединенные Штаты «отвергают его аннексию» и так будет до тех пор, пока Россия не вернет Украине ее территории. Об этом говорится в поздравлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепа США 24 августа

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«Поддержка Соединенными Штатами свободной, жизнестойкой и демократической Украины незыблема. Мы остаемся полностью преданными дипломатическим усилиям по пресечению агрессии России на востоке Украины. Как мы заявляли в Крымской декларации, США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политической позиции, пока Россия не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией», — сказал Помпео.

Госсекретарь также отметил, что дружба между США и Украиной никогда не была такой крепкой, как сейчас, а проводимую в стране политику он назвал путем в «светлое, безопасное и демократическое будущее».

Акт провозглашения независимости Украины был принят Верховным советом УССР 24 августа 1991 года, что и принято считать датой образования государства.