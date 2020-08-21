Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк 21 августа в видеообращении в Telegram-канале генпрокуратуры заявил о незаконности участия граждан в несогласованных акциях

Зубец объяснил, почему в Белоруссии нет оппозиции © Youtube / Алексей Зубец сказал Конюк.

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.