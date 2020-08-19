Глава Белоруссии заверил, что вопрос о финансировании протестов не остается без внимания властей.
«Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Белоруссию. Мы это видим. Очень много средств поступает наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся», — сказал Лукашенко.
Известно, что средства для протестующих белорусов собирает несколько общественных организаций и десятки активистов. Так, компания Bу_help заявила, что уже располагает суммой в 2,6 млн долларов (190 млн рублей).
Сейчас инициаторы этого сбора думают, как перевести деньги в Белоруссию, чтобы не попасть под действие закона о финансировании беспорядков.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 14 августа призвал ввести санкции против властей Белоруссии «за использование чрезмерной силы и фальсификацию выборов» и создать фонд Европейского союза «для поддержки жертв репрессий в Белоруссии».
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.