Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил: власти страны располагают информацией о том, что уличные беспорядки в стране финансируют западные государства, сообщает 19 августа Sputnik Беларусь

Глава Белоруссии заверил, что вопрос о финансировании протестов не остается без внимания властей.

«Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Белоруссию. Мы это видим. Очень много средств поступает наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся», — сказал Лукашенко.

Лукашенко посоветовал Западу разобраться с «желтыми жилетами», прежде чем обсуждать Белоруссию © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Сейчас инициаторы этого сбора думают, как перевести деньги в Белоруссию, чтобы не попасть под действие закона о финансировании беспорядков.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 14 августа призвал ввести санкции против властей Белоруссии «за использование чрезмерной силы и фальсификацию выборов» и создать фонд Европейского союза «для поддержки жертв репрессий в Белоруссии».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.