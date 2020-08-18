По его словам, в Белоруссии, как и во всех других странах, где была запущена технология цветных революций, одним из этапов свержения действующей власти является подталкивание к компромиссам, после которого уже развивается активная фаза.
«Так что Лукашенко никак не пойдет на компромиссы протестующим. Да и требования их, мягко говоря, невыполнимы для власти, начиная с пункта проведения перевыборов президента Беларуси. Это, скорее всего, игра: затянуть тех, кто раскачивает лодку, как можно глубже в реализацию государственного переворота. Точка невозврата там не пройдена, что дает властям держать все под контролем», — сказал Садоха.
Он подчеркнул, что как только Лукашенко официально заявит о недопустимости каких-либо компромиссов, протестующие по схеме вынуждены будут перейти к агрессивной фазе.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с результатом в более чем 80% победу одержал Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.