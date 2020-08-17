В ближайшие дни как раз и будут идти активные дипломатические и прямые переговоры в треугольнике Беларусь — Россия — Европа, считает Денис Садоха, главред украинского информагентства "Прессинформ"

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. Несогласные с объявленной ЦИКом победой Лукашенко люди массово выходят на улицы, проводят акции. В четверг набрала силу забастовка на крупнейших предприятиях страны. В свою очередь министр внутренних дел Караев в своем выступлении признал вину силовиков за несправедливые задержания и избиения. В воскресенье в Минске прошли два митинга — лукашенковский и антилукашенковский. Второй был более мощным и продолжительным.

- Денис, после акций протеста, которые продолжаются уже неделю, Лукашенко готов пойти на компромисс?

— В Беларуси, как и во всех других странах, где была запущена технология цветных революций, один из этапов свержения действующей власти, как раз подталкивают на компромиссы. После которых уже развивается активная фаза. Пример этому как раз Украина. И все это уже прекрасно понимают. Так что Лукашенко никак не пойдёт на компромиссы протестующим.

Да и требования их, мягко говоря, невыполнимы для власти, начиная с пункта проведения перевыборов президента Беларуси. Это, скорее всего, игра: затянуть тех, кто раскачивает лодку, как можно глубже в реализацию государственного переворота. Точка невозврата там не пройдена, что даёт властям держать всё под контролем.

Как только Лукашенко официально заявит, что в принципе уже сделал, о недопустимости каких-либо компромиссов, протестующие по схеме вынуждены будут перейти к агрессивной фазе. Ну вот тут и будет разыгрываться карта.

- Как вы считаете, к чему могут привести забастовки и другие акции несогласных с выборами? Насколько эффективными они окажутся?



— По сути, забастовки все видят из Telegram-каналов и отдельных сайтов. Конечно, как и в любой другой стране, много противников власти, но в данном случае картинка преподносится с «правильного» ракурса. Основная цель — не парализовать предприятия, а вывести людей на улицу. Власти Беларуси с лёгкостью справятся с заменой бастующих на других работников.

Это видят и понимают на местах. Эффект, конечно, достигается, массы подогреваются, но выйдут ли люди на улицу с желанием попасть в «месиво», сомневаюсь. Лукашенко настроен гораздо решительнее, нежели бывший президент Украины Янукович, а значит, могут задействовать более тяжёлую технику, и не исключаю, что привлекут соседей.

- По прогнозам ряда экспертов, протестное движение не стихает. Каков ваш прогноз, что будет происходить в Белоруссии в ближайшее время?

— И не стихнет. Однозначно будет развязка. Однозначно прольётся кровь, ведь без этого цветная революция не проходит. Без этого не могут отчитаться организаторы бунта перед западными кураторами.

Действительно, Беларусь входит в самый сложный и опасный период, наверное, за всю свою историю независимости. Как она выйдет из него, сейчас сложно прогнозировать. Но то, что будет попытка силового свержения существующей власти, не сомневаюсь. Искренне жаль тех, кто станет жертвой политических авантюристов и технологии очередной цветной революции.

- Какой сценарий кажется вам наиболее вероятным: 1) уход Лукашенко в отставку; 2) повторные выборы президента; 3) окончательное подавление протестов и закрепление власти Лукашенко?

— Ни один из трёх, вами перечисленных. По первому, с уходом Лукашенко возникает угроза чего-то подобного и в России, чего не допустит Путин, да и невыгодно ему менять всё-таки более-менее пророссийского главу соседнего государства на прозападного.

Во втором случае — нет никаких оснований проводить повторные выборы. Если даже у кого-то в парламенте возникнет такая идея, то через час он будет распущен, и объявят досрочные выборы. Ну а в третьем, подавление протестов в одиночку без поддержки России для Лукашенко будет крайне сложным.

Я бы предположил, что ситуация в Беларуси покажет, что такое Союзное государство и как партнёр по этому проекту проявит себя. Полуофициальные обращения президента Беларуси к руководству России уже прозвучали. Теперь ищут модель, как и протесты подавить, и с Западом окончательно не разругаться.

В ближайшие дни как раз и будут активные и дипломатические и прямые переговоры в треугольнике Беларусь — Россия — Европа. А то, что произойдёт на улицах, просто точка в завершении очередной революции на постсоветском пространстве.