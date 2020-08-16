В полдень 16 августа на площади Независимости в Минске состоится акция сторонников действующее го президента Белоруссии Александра Лукашенко. Милиция уже перекрыла проезд по проспекту вдоль площади, сообщает Sputnik Беларусь

Автоинспекторы разворачивает машины на улицу Свердлова. Закрыты и выходы из вестибюля №2 станции метро «Площадь Ленина» к площади Независимости.

Время начала Майдана. Когда в Белоруссии начнут свергать власть © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В этот же день в 14.00 своих сторонников планирует собрать и оппозиция на протестную акцию. Митинг пройдет на проспекте Независимости.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.

Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.