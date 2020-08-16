Автоинспекторы разворачивает машины на улицу Свердлова. Закрыты и выходы из вестибюля №2 станции метро «Площадь Ленина» к площади Независимости.
На площадь заезжает коммунальная техника, возле Дома правительства дежурят усиленные наряды ОМОН. Участников акции привозят на автобусах. На подходах к площади установили турникеты, милиция досматривает всех прибывающих. Организаторы позаботились о запасе питьевой воды для участников митинга.
В этот же день в 14.00 своих сторонников планирует собрать и оппозиция на протестную акцию. Митинг пройдет на проспекте Независимости.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.
Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.