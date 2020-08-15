Заявление Бибиковой прозвучало после того, как она покинула встречу коллектива Белтелерадиокомпании с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
«Сотрудники готовы выйти на забастовку. Сложно сказать, какой процент», — сказала Бибикова.
Она уточнила, что изначально забастовку планировали на 17 августа, но события так развиваются, что она может начаться и раньше.
Встреча с сотрудниками коллектива «Беларусь 1» проходила за закрытыми дверями. По словам сотрудников компании, встреча созывалась срочно.
В это же время у зданий двух крупнейших государственных телеканалов «Беларусь 1» и ОНТ в Минске проходят акции протеста.
У офиса «Беларусь 1» собралось около 300 человек, у ОНТ — несколько десятков. Собравшиеся скандировали традиционные лозунги «Правду», «Жыве Беларусь» и держат плакаты, осуждающие насилие.