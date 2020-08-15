Ведущая и режиссер государственных телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова сообщила журналистам, что работники готовы выйти на забастовку, однако признала, что не знает, сколько именно сотрудников белорусского ГосТВ готовы принять участие в акции, пишет РИА Новости 15 августа

Заявление Бибиковой прозвучало после того, как она покинула встречу коллектива Белтелерадиокомпании с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.

«Сотрудники готовы выйти на забастовку. Сложно сказать, какой процент», — сказала Бибикова.

Белоруссия. Хроника протестов, 15 августа

Встреча с сотрудниками коллектива «Беларусь 1» проходила за закрытыми дверями. По словам сотрудников компании, встреча созывалась срочно.

В это же время у зданий двух крупнейших государственных телеканалов «Беларусь 1» и ОНТ в Минске проходят акции протеста.

У офиса «Беларусь 1» собралось около 300 человек, у ОНТ — несколько десятков. Собравшиеся скандировали традиционные лозунги «Правду», «Жыве Беларусь» и держат плакаты, осуждающие насилие.